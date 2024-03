Estado do Rio está sob alerta de chuvas intensas e 'grande perigo'

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de 'grande perigo' para o Estado do Rio por conta da possibilidades de chuvas intensas. O aviso começa a valer a partir da madrugada desta sexta-feira (22) e se estende até a manhã do domingo (24). A mudança nas condições do tempo ocorre devido à aproximação de uma frente fria.

Segundo o INMET, o Rio pode ter chuva com mais de 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, além de ventos superiores a 100 km/h. Há um grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.

O Sistema de Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Ambiental (INEA) indicou que já nesta quinta-feira (21) haverá aumento de nebulosidade, com céu claro a nublado e, a partir do período da tarde, há previsão de pancadas de chuva moderada a forte, acompanhadas de raios, para a maior parte das regiões do estado. Em decorrência das chuvas, são esperadas elevações nos níveis dos rios monitorados.



Além disso o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden/MCTI) emitiu um alerta de risco muito alto, para o próximo sábado (23), para a possibilidade de ocorrência de movimentos de massa na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (destaque para a Região Serrana), Centro Fluminense e Zona da Mata Mineira, ou seja, risco de deslizamentos em encostas de forma generalizados.

As instruções para os cidadãos são: desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia; em caso de enxurrada ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos; em caso de situação de grande perigo confirmada, procure abrigo, evite permanecer ao ar livre; obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Previsão para os próximos dias

De acordo com o Climatempo, nesta quinta-feira (21), o Rio de Janeiro estará em condição pré-frontal (situação que antecede a chegada de uma frente fria). O predomínio será de sol e há condições para um novo pico de calor no estado. Porém, no fim do dia, conforme a frente fria se aproxima, nuvens carregadas começam a se formar e há previsão de pancadas de chuva, com potencial para temporais (chuva forte, raios e fortes rajadas de vento), na Costa Verde, no sul do estado (região de Resende/Volta Redonda), na Serra e no Grande Rio.

Entre a sexta-feira (22) e o sábado (23), a frente fria se desloca lentamente sobre o estado e provoca chuva em todas as regiões fluminenses. Esta é uma situação muito especial, pois a chuva indicada pelos modelos meteorológicos é realmente excepcional. Nesses dois dias, a chuva será frequente/persistente e terá períodos em que cai de forma intensa, com taxas horárias muito elevadas. Isso irá acarretar acumulados extremamente elevados, que podem superar o volume médio para todo o mês de março em apenas 24h/48 horas.

Já no domingo (24), a frente fria se afasta, mas o tempo segue muito úmido no estado. Apesar da chuva diminuir em intensidade e em volume, vai continuar acontecendo com certa frequência, o que poderá agravar os problemas no estado.

Bombeiros reforça efetivo

Em preparação às fortes chuvas previstas para os próximos dias, o Corpo de Bombeiros vai dobrar o efetivo de militares de serviço, já a partir desta quinta-feira (21), nas áreas onde há maior probabilidade de inundações, alagamentos, deslizamentos e desabamentos: as regiões Serrana, Sul, Norte/Noroeste e Baixada Fluminense. Nessas localidades, os comandantes vão ficar aquartelados, de prontidão junto com a tropa, para pronta resposta a possíveis ocorrências.

A operação do Corpo de Bombeiros em resposta às chuvas conta com apoio de novas ambulâncias; caminhões de busca e salvamento; ferramentas desencarceradoras para cortar estruturas metálicas, motosserras para cortar estruturas de concreto, em caso de deslizamentos e desabamentos; barcos de alumínio para socorro a pessoas ilhadas e sonares de última geração, capazes de buscas subaquáticas em caso de inundações/alagamentos.

"Estamos a postos, preparados para agir com força total, caso o cenário de risco se confirme. Todos os recursos do CBMERJ estão à disposição da população fluminense", afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.