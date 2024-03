Governo do Rio decreta ponto facultativo nesta sexta por conta da previsão de chuva forte

Previsão de chuva forte está alterando a rotina no Estado do Rio. Tempo deve melhorar na segunda-feira - Foto: Divulgação/Twitter

O governador do Rio, Claudio Castro, decretou, na noite desta quinta-feira (21), ponto facultativo nesta sexta (22) por conta da previsão de chuva com intensidade muito forte no estado.

O comunicado do governador aconteceu na rede social X (antigo Twitter). Ele salientou que a medida vai favorecer o trabalho das equipes de segurança e possíveis emergências.

"Pessoal, para os próximos dias temos a previsão de fortes chuvas para o estado do Rio de Janeiro. Para que as nossas equipes possam trabalhar e consigam garantir a segurança nas ruas, estou decretando ponto facultativo nesta sexta-feira, dia 22", escreveu Castro.

Claudio Castro informou ainda que está em contato com prefeitos de municípios onde há previsão de fortes chuvas para que eles também decretam ponto facultativo, afim de zelar pela segurança das pessoas.

"Estou ligando para os prefeitos das regiões com previsão de alto índice de chuvas para que façam o mesmo. E também decretem ponto facultativo em suas cidades".

O governador finalizou dizendo que "Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e órgãos competentes, estarão trabalhando para proteger vidas com o dobro do efetivo nas ruas" e ainda pediu para que a população se proteja.