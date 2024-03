Mais de 4,5 mil moradores de São Gonçalo terão água tratada em casa pela primeira vez

Milhares de vidas serão transformadas com uma obra entregue à população do bairro Largo da Ideia, em São Gonçalo, nesta quarta-feira (20). Realizada pela Águas do Rio, a intervenção consistiu em implantar, e também ampliar, cerca de 17 quilômetros de rede de distribuição de água. A iniciativa vai beneficiar mais de 4,5 mil pessoas que, durante anos, nunca tiveram água tratada chegando regularmente nas torneiras de casa.

A Unidade de Saúde da Família do bairro e o Colégio Estadual Armando de Sá Couto foram os primeiros impactados com as frentes de trabalho. A escolha destes locais é emblemática, pois eles atendem pacientes e estudantes de toda a região, respectivamente. Agora, a empresa começa a conectar as instalações de água dos imóveis da região à nova rede de abastecimento.

“Implantamos 4,3 quilômetros de adutora, ou seja, uma tubulação de grande diâmetro, ligando São Gonçalo até o distrito de Cabuçu, em Itaboraí. Além disso, também fizemos extensões de rede no Largo da Ideia. Hoje começamos a realizar as primeiras ligações de água, e a partir de segunda-feira nossos profissionais do Programa Vem Com a Gente estarão nas ruas para fazer as conexões com os imóveis”, explicou Diógenes Lyra, diretor da Águas do Rio.

O bairro, que pertence ao 3° distrito de São Gonçalo, é a última parada antes de chegar ao município de Itaboraí. E a obra realizada é considerada pela empresa muito importante para o processo de universalização do serviço de abastecimento de água. A ação tem o objetivo de colocar um fim na angústia da comunidade local, que, muitas vezes, tinha como alternativa as compras de galões ou de carros-pipa.

“É um marco que precisa ser comemorado. Levar água tratada para este bairro representa muito para a comunidade, além de ir ao encontro do nosso propósito. Estamos dando uma nova perspectiva para que moradores não precisem mais conviver com o desconforto e alto custo para obter água. Chegou a hora de essas pessoas terem mais saúde e qualidade de vida”, afirmou Sinval Andrade, diretor institucional da Águas do Rio.

Para o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, entregas como essas são ações que a cidade e a população precisam ter para prosperar.

“É uma satisfação estar aqui no Largo da Ideia. Em nome da população gonçalense, principalmente dos moradores dessa região, agradeço à Águas do Rio. O povo aqui ficou, durante muitos anos, sem direito à água tratada. Então, esse é um ponto muito determinante do nosso governo: dar mais dignidade às pessoas. A parceria com as concessionárias de serviços é fundamental, porque o único beneficiado é o cidadão. Essa é a nossa finalidade enquanto estiver no Poder Executivo”, disse Capitão Nelson.