São Gonçalo abre inscrições para 2ª edição da Taça das Comunidades

Estão abertas as inscrições para a 2ª edição da Taça das Comunidades de Futebol Society, torneio promovido pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) e da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg).

Nesta edição, a competição passou por reformulação e contará com a ampliação para quatro categorias, sendo Masculino – Adulto, Feminino – Adulto, Sub-15 e Sub-17 – Masculino.

As inscrições devem ser feitas, até o dia 8 de abril, pela internet através dos links:

Categoria Masculino/Adulto: https://forms.gle/4PPPXgsvJC5PgNCk7

Categoria Feminino/Adulto: https://forms.gle/F4wY8yApVBQ8bSZt5

Categoria Masculino/Sub-15: https://forms.gle/aMDQKZX6MofW5SX48

Categoria Masculino/Sub-17: https://forms.gle/PfAQ5quUKwdBXaRv5

Através do link, o técnico do time irá preencher uma ficha com as informações dos jogadores para cada categoria pretendida.

Após o período de inscrições, serão divulgadas as datas dos jogos em cada categoria. A ideia inicial é de que as partidas ocorram preferencialmente em dois campos de futebol society do município: Arena Porto do Rosa, no bairro Porto do Rosa, e Três Campos, na Trindade.

A Semel está disponibilizando o e-mail: adm.semel@pmsg.rj.gov.br e telefone: (21) 3583-0537 para solucionar dúvidas ou possíveis problemas nas inscrições.

A Taça das Comunidades foi idealizada, no ano de 2023, com o objetivo de promover a harmonia entre as comunidades da cidade por meio de sua população, fomentando a cultura de paz, a valorização do cidadão, educação através do desporto, o espírito de equipe e a promoção da autoestima nos bairros gonçalenses, despertando no cidadão a consciência do seu papel comunitário.

Na primeira edição foi realizado o torneio das equipes feminina e masculina. O time Catarina B13 venceu entre os homens e a equipe Éder Fé entre as mulheres.