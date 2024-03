Dengue: Rio chega a 58 mortes; SG e Niterói segue sem óbitos confirmados

O estado do Rio de Janeiro chegou 58 mortes confirmadas por dengue no ano, nesta quarta-feira (20). São Gonçalo e Niterói seguem sem óbitos confirmados; no total, os dois municípios têm três mortes investigadas por suspeitas. No estado, 56 mortes estão em investigação.

Segundo os dados dessa quarta (20), o Rio teve 147.033 casos prováveis de dengue desde o início de 2024. A maior parte dos casos vem da capital, que tem 48% de todas as notificações de pacientes de dengue no Estado. Apesar disso, o município não é o que mais registrou mortes. Na capital, quatro pessoas morreram por dengue.

Desde o último dia 21 de fevereiro, o estado está oficialmente em situação de epidemia de dengue. Alguns municípios já iniciaram uma campanha de imunização contra a doença, causada por vírus transmitidos com a picada do mosquito Aedes aegypti.

Para prevenir proliferação do inseto, é recomendada limpeza ou descarte de objetos que possam concentrar água parada por muito tempo, como pneus, garrafas e vasos de planta.