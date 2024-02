Daniel Alves é condenado a 4 anos e 6 meses de prisão

O lateral-direito Daniel Alves, de 40 anos, foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por agressão sexual na Espanha. A sentença foi lida, na manhã desta quinta-feira (22), no Tribunal de Barcelona. A defesa do brasileiro informou que irá recorrer da decisão.

Segundo o veredito, ficou comprovado que Alves "agarrou bruscamente a denunciante, derrubou-a no chão e, impedindo-a de se mover, penetrou-a vaginalmente, apesar de a denunciante dizer que não, que queria ir embora" do banheiro da boate Sutton, em Barcelona, em dezembro de 2022. "Com isso se configura a ausência de consentimento, com o uso de violência e com acesso carnal", diz a sentença.

Leia também:

Julgamento de Daniel Alves começa nesta segunda (5) na Espanha

Neymar envia R$ 800 mil a Daniel Alves para reduzir pena do ex-jogador

A juíza Isabel Delgado também ordenou que o ex-jogador da Seleção Brasileira, após cumprir a pena, tenha a liberdade supervisionada por cinco anos, não se aproxime a menos de mil metros do domicílio ou do local de trabalho da vítima por 9 anos e 6 meses e pague uma indenização de 150 mil euros (mais de R$ 800 mil) à mulher agredida por danos morais e físicos. Ele também deve arcar com as custas do processo.

A pena de Daniel Alves foi atenuada, de acordo com a sentença, por conta do depósito pela defesa do jogador dos mais de R$ 150 mil euros para ser entregue à vítima independentemente do resultado do julgamento. Para o tribunal, isso demonstraria uma vontade de reparar o dano cometido.

Com o tempo de prisão reduzido pela aplicação da atenuante, Alves pode acabar deixando a cadeia, através de permissões, quando tiver cumprido um quarto da sentença, ou seja, um ano e dois meses. Assim como a defesa do jogador, os advogados da vítima ainda podem recorrer da decisão no Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC) e no Supremo Tribunal da Espanha.

A condenação do brasileiro foi divulgada duas semanas após o término do julgamento. Ele está preso preventivamente há 13 meses, desde o dia 20 de janeiro de 2023, tempo que será descontado da condenação.