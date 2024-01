Neymar envia R$ 800 mil a Daniel Alves para reduzir pena do ex-jogador

O pagamento da multa à Justiça espanhola aconteceu no dia 9 de agosto do ano passado - Foto: Divulgação/Lucas Figueiredo/CBF

O pagamento da multa à Justiça espanhola aconteceu no dia 9 de agosto do ano passado - Foto: Divulgação/Lucas Figueiredo/CBF

Preso na Espanha desde janeiro do ano passado, o brasileiro Daniel Alves, que é acusado de estuprar uma jovem de 23 anos, recebeu ajuda do jogador Neymar para a sua defesa. De acordo com o site UOL, Neymar da Silva Santos, o pai do atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, transferiu dinheiro para auxiliar o ex-lateral do Barcelona e da seleção brasileira.

Sem acesso aos seus bens desde que foi preso, Daniel Alves recorreu à ajuda financeira e jurídica de Neymar e família. A reportagem informa ainda que o valor cedido pela família do atacante foi utilizado para pagar uma multa de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) à Justiça espanhola, que tem como objetivo reduzir a pena de Daniel, em caso de condenação.

Leia mais

Feriado em São Gonçalo: confira o funcionamento dos shoppings no dia do padroeiro gonçalense



Praça do Rocha será reinaugurada nesta quarta-feira, dia do padroeiro da cidade



O site UOL teve acesso ao comprovante de transferência do valor para uma das advogadas de Daniel Alves no caso, Miraida Puente, que serviu como prova da ajuda financeira da família de Neymar para o ex-jogador. O pagamento da multa à Justiça espanhola aconteceu no dia 9 de agosto do ano passado. Procurada pelo site, a advogada disse não ter interesse em falar sobre o caso.



Além do valor recebido, Daniel Alves também constituiu como procurador, em junho de 2023, Gustavo Xisto, um dos representantes jurídicos mais antigos das empresas de Neymar pai, que começou a gerir o patrimônio do ex-lateral.

Ao UOL, o estafe de Neymar afirmou não ter nada a declarar sobre o assunto.