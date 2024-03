Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 67 milhões nesta terça (19)

As apostas poderão ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas de todo o país - Foto: Agência Brasil/Marcello Casal Jr.

As seis dezenas do concurso 2.702 da Mega-Sena serão sorteadas nesta terça-feira (dia 19), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio está acumulado em R$ 67 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o dinheiro na caderneta de poupança, ele receberá uma renda média mensal de R$ 379 mil.

Apostas



As apostas poderão ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) ou no app Loterias Caixa (disponível para usuários das plataformas iOS e Android), além do internet banking para clientes do banco.

Pela web, é necessário ter um cadastro, ser maior de 18 anos e informar o número do cartão de crédito (caso de não clientes da Caixa).

A aposta simples custa R$ 5. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.