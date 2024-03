Família tem casa incendiada no Laranjal e cria vaquinha online para recomeçar

Um imóvel no Laranjal, em São Gonçalo, foi totalmente destruído por um incêndio durante a madrugada do último sábado (16). O fogo, que começou em um carro, acabou incendiando outros dois veículos e a casa onde vivia uma família com quatro pessoas, que criou uma campanha de arrecadação online para tentar recomeçar do zero. Não houve feridos.

A moradora do imóvel, Carla Verônica de Souza, de 46 anos, conta que as chamas foram provocadas por conta de um problema no carro da família. "Por volta de 2h, ouvi um barulho e alguns estalos. Achei que alguém tinha pulado no quintal para roubar. Meu marido foi lá olhar e viu o carro pegando fogo. Eu corri e, na minha ignorância, peguei um balde d'água, joguei. Quando joguei, o carro explodiu; a água potencializou o fogo. E aí começaram os cinco segundos mais intensos da minha vida", relembra a moradora.

Assim que o fogo aumentou, Carla e o esposo, Luís Cláudio Almeida, de 50 anos, saíram correndo para chamar a filha e o neto, que vivem em um espaço nos fundos do terreno. Assim que a família saiu, ilesa, o fogo atingiu outro veículo e acabou se alastrando. O Corpo de Bombeiros foi acionado e cinco veículos da corporação precisaram ir até o local para ajudar a conter as chamas.



As chamas atingiram todos os cômodos da casa e queimaram eletrodomésticos, móveis, a maior parte das roupas da família, além dos três carros e de todo o maquinário de trabalho usado por Carla, que trabalha com buffet em festas e eventos há 28 anos.

"Até agora, a ficha ainda não caiu. A gente vem na casa onde tudo ocorreu, olha e pensa: 'como foi acontecer isso tudo?'. Foi traumatizante ver meu neto passar no meio das chamas. A gente vê na televisão as pessoas que passaram por coisas assim, mas nunca imagina que vai passar por isso. É algo desesperador. Você fica sem chão", destaca a moradora.





Agora, a família corre contra o tempo para tentar não só reconstruir o imóvel, alugado, do zero, mas também para recuperar os equipamentos de trabalho e voltar a garantir o pão de cada dia. "Só me restou a força do meu braço e minha família, que é o meu bem mais precioso. Então eu só agradeço a Deus por isso. E agora a gente está na correria aqui", afirma Carla.



Uma das alternativas encontradas pela família foi recorrer a uma campanha virtual de arrecadação coletiva. "Trabalho com eventos, com festa. Graças a Deus, ao longo desses muitos anos, conquistei muitos amigos, que têm nos ajudado bastante. Foram eles que nos falaram para fazer a vaquinha e a gente resolveu tentar. Se cada pessoa que ver der uns dez centavos, um real, já faz uma diferença para a gente", conclui Carla.

As doações para a família do Laranjal podem ser feitas através do link da vaquinha online.