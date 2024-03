Família assassinada em Niterói será enterrada no Cemitério do Pacheco

Os corpos do gesseiro Filipe Rodrigues, de 24 anos, da técnica de enfermagem Rayssa dos Santos Ferreira, de 23 e do filho do casal, Miguel Filipe dos Santos Rodrigues, de apenas 7 meses, mortos em um ataque a tiros no carro onde estavam, no fim da noite do último domingo (17), em Niterói, serão sepultados nesta terça-feira (19).

De acordo com informações de parentes, os enterros acontecerão no Cemitério do Pacheco, em São Gonçalo, às 16h.

Após a família informar que não tinha dinheiro para custear a despedida e abrir uma vaquinha para arrecadar fundos, a Prefeitura de São Gonçalo decidiu emitir as guias de gratuidade das cerimônias. Durante toda a manhã desta terça-feira (19), os familiares acertaram os trâmites burocráticos.



Liberados pela perícia na última segunda-feira (18), os corpos de Rayssa e de Filipe foram encaminhados ao Instituto-Médico Legal (IML) de Niterói. Já o corpo de Miguel Filipe foi levado para o IML de Tribobó, em São Gonçalo.

Linhas de investigação

A Polícia Civil investiga o que teria motivado o triplo homicídio. Uma das hipóteses é de que a família possa ter sido assassinada por uma dívida de R$ 5 mil.

Os investigadores também descobriram que Rayssa tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Na última segunda-feira (18), os policiais foram até a casa do homem em busca de mais informações. Não se sabe se ele já prestou depoimento.

Segundo a polícia, a arma usada no crime foi uma pistola calibre .40. Os investigadores recolheram nove estojos de balas, que passarão por perícia.