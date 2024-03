Idosa sofre golpe do empréstimo consignado e tem prejuízo de 15 mil reais

No fim do mês de dezembro, a gonçalense Rita Maria da Conceição Cesar, de 72 anos, foi vítima de um golpe do empréstimo consignado, no valor de 15 mil reais, em sua própria residência, localizada no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo.

De acordo com Andrea da Conceição, filha de Rita, a golpista teria entrado em contato com a idosa primeiramente por telefone, se passando por uma agente do INSS e sondando se ela estaria sozinha em casa, agendando assim, uma visita à residência com a justificativa de que teria que trocar os cartões da idosa, pois, segundo a golpista, os antigos não serviriam mais.

"Na primeira vez ela foi até a casa da minha mãe, que estava sozinha. Assim que ela me contou, eu falei imediatamente que era golpe, mas a princípio minha mãe não acreditou, e disse que ela voltaria no dia seguinte, porque a internet da então funcionária havia caído e ela não teria conseguido finalizar alguma coisa. Pedi para que minha mãe me chamasse assim que a mulher chegasse, pois queria falar com a tal mulher", contou Andrea.

No dia seguinte, a golpista, juntamente a um outro homem, que segundo informações seria seu marido, foram novamente até a residência de Rita, que chamou sua filha para questionar o motivo da visita.



"Eu perguntei de onde eles eram, porque INSS não manda nenhum profissional na casa de ninguém. Foi quando ela disse que eram de uma empresa terceirizada que trabalhava para o Instituto, fazendo cartões com benefícios para os aposentados, principalmente para compra de remédios, mudando a história que havia contado anteriormente. Porém, como eu não acreditei e estava crente que se tratava de um golpe, tirei fotos dos dois enquanto iam embora da casa da minha mãe", afirmou a filha de Rita.

Um mês após o ocorrido, já em janeiro deste ano, Rita e a filha descobriram que estava sendo descontado da aposentadoria um valor de R$600, comprovando assim que a visita dos falsos agentes realmente foi um golpe.

"Quando entrei na conta do INSS que eu vi o tamanho do rombo. Aí corremos para a delegacia e fizemos o registro de ocorrência. A partir desse momento eu me senti a vontade para divulgar a foto dela nas redes sociais, que repercutiu bastante. Acabei descobrindo também que ela era famosa em São Gonçalo e que no mesmo dia que aplicou o golpe na minha mãe, também aplicou em uma outra pessoa aqui da cidade", contou Andrea.

Nesse momento, a aposentada aguarda por uma resolução do caso, visto que o prejuízo financeiro foi enorme, com desconto em sua aposentadoria.

"Minha mãe está abalada, estamos nos sentindo lesados. Amanhã irei até a delegacia para saber sobre o andamento do caso", concluiu a filha de Rita.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro), e que diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.