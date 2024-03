Circuito Blueman Niterói agita a orla de Icaraí no final de semana

O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, vai acontecer no trecho de areia entre as ruas Álvares de Azevedo e General Pereira da Silva - Foto: Divulgação

O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, vai acontecer no trecho de areia entre as ruas Álvares de Azevedo e General Pereira da Silva - Foto: Divulgação

Nos próximos sábado (23) e domingo (24), das 8h às 18h, a Praia de Icaraí vai receber a 5ª edição do Circuito Blueman Niterói. Com oito quadras preparadas para receber disputas de vôlei de areia, o torneio já junta 400 atletas de diferentes categorias. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, vai acontecer no trecho de areia entre as ruas Álvares de Azevedo e General Pereira da Silva.

Mais que um torneio esportivo, o Circuito Blueman Niterói, apontado como o segundo maior em estrutura do Estado do Rio, é uma festa com atração para todos, atletas ou não. As disputas incluem desde crianças, com jovens de até 17 anos, a adultos e pessoas da terceira idade, com categorias que incluem esportistas de 30, 40, 50 e mais de 60 anos. Os atletas, divididos por idade e sexo, se dividem em duplas e quartetos para se enfrentarem ao longo do final de semana.

Para o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, esse tipo de competição faz a diferença para o incremento da prática esportiva na cidade.

“Para o Município, abrigar uma competição desse porte e projeção é muito importante, pois incentiva não só à prática do voleibol, mas do esporte de uma forma geral, sem falar da possibilidade de reunir toda a família para um final de semana prazeroso. E esse é o objetivo maior da nossa gestão, ajudar a disseminar o esporte na nossa cidade, reconhecida como celeiro de atletas de ponta", disse.

Além das quadras, o evento oferece tenda acrobática do projeto Pendurados, áreas para expositores, praça de alimentação, Slackline Niterói, vôlei de mesa e toda a infraestrutura de apoio como banheiros químicos.

“O circuito Blueman foi criado com o objetivo de incentivar um esporte que tem tudo a ver com a nossa marca e é importante fonte de conquistas desportivas do Brasil no mundo, o Vôlei de Praia. O Circuito Niterói, numa das mais belas paisagens praianas do país, é o retrato da nossa proposta desde seu início, um evento para todos, uma festa para celebrar atletas consagrados e incentivar novos talentos, num esporte que é a ‘nossa praia’ “, explica Michel Tauil, CEO da Blueman.

Outro destaque é a presença de Márcio Gaudie, campeão sul-americano e vice-campeão mundial do vôlei de praia, e Raphael Emilião, também atleta consagrado, na organização do torneio.

“O circuito Blueman de Vôlei de Praia reforça o nosso compromisso de fortalecer o esporte, incentivar a formação de novos talentos e, com certeza, reforçar a competitividade aflorada dos Master. É um final de semana inteiro num dos cenários mais bonitos do Estado do Rio, a Praia de Icaraí, reunindo esporte, lazer e gastronomia. Uma disputa esportiva saudável, num ambiente descontraído para reunir toda a família”, afirma um dos organizadores do evento, Márcio Gaudie.

O Circuito Blueman Niterói tem patrocínio Blueman e apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói, Prefeitura de Niterói, Predialnet, Energy Fruit e OPS Sports.

DISPUTAS

As disputas acontecerão, a partir das 8h, nas categorias masculino e feminino, em duplas e quartetos, com premiação para os três melhores em cada faixa etária.

Sábado (23/03)

Primeiro turno

▪︎ Duplas 50+

▪︎ Duplas 59+

▪︎ Duplas Aberto Intermediário

Segundo turno

▪︎ Duplas 30+

▪︎ Duplas 40+

▪︎ Duplas Intermediário Misto

▪︎ Duplas SUB-15 Feminino

Terceiro Turno

▪︎ Quartetos Master - 30+, 35+, 40+, 45+

▪︎ Quarteto Misto Intermediário

▪︎ Quarteto Masculino Avançado

▪︎ Duplas SUB-17 Masculino

Domingo (24/03)

Primeiro Turno

▪︎ Duplas 55+

▪︎ Duplas 63+

▪︎ Duplas Iniciante

▪︎ Duplas Avançado

Segundo Turno

▪︎ Duplas 35+

▪︎ Duplas 45+

▪︎ Duplas SUB-15 Masculino

▪︎ Duplas SUB-17 Feminino

▪︎ Duplas Misto Avançado.

Terceiro Turno

▪︎ Quartetos Master: 50+, 55+, 59+, 63+

▪︎ Quarteto Misto Avançado