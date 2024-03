Policial morre após cair de parapente no mar em Maricá

Um homem morreu após cair no mar da Praia de Itaipuaçu, em Maricá, durante um voo de parapente na tarde deste domingo (17). A vítima - identificada como Elizeu Martins de Azevedo, de 49 anos - chegou a ser socorrida e internada, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta segunda-feira (18). Ele era policial militar.

Segundo relatos, Elizeu costumava praticar parapente no tempo livre. Subtenente do 30° BPM (Teresópolis), ele teria aproveitado a folga neste domingo (17) para sobrevoar o mar em um parapente monomotor. Durante o percurso, no entanto, ele teria perdido o controle e acabou caindo na água.

A vítima foi resgatada por guarda-vidas do Corpo de Bombeiros, que agiram com auxílio do helicóptero. Segundo a PM, ele foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Meiér, onde ficou internado. Na unidade, Elizeu acabou morreu nesta segunda (18). Ainda não há informações a respeito do sepultamento.