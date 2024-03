São Gonçalo amplia vagas para castração de animais

A partir desta quinzena, os dois centros de atendimentos veterinários municipais (Cavens) do Mutuá e de Alcântara oferecerão mais vagas de castrações para cães e gatos (machos e fêmeas). A oferta praticamente dobrou, passando de 168 vagas por semana para 320. Além do aumento, os dias disponíveis para a apresentação dos documentos também passou para toda a semana (de segunda a sexta, exceto feriados e pontos facultativos). Com a mudança, os pré-agendamentos abrem nesta segunda-feira (18), para os tutores comparecem ao Cavem entre os dias 25 e 28 de março e entre os dias 1º e 5 de abril.



Os pré-agendamentos podem ser realizados através do aplicativo Colab (https://onelink.to/colabapp), que já está com as vagas disponíveis abertas – são 160 vagas por semana para cada Cavem. “Como a procura para as castrações é sempre grande e os pré-agendamentos esgotam no primeiro dia, resolvemos ampliar as vagas para que mais gonçalenses consigam operar os seus animais de estimação. Também passamos os atendimentos para todos os dias da semana para tentar diminuir as faltas”, disse o secretário de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Gleison Rocha.



A partir desta quinzena serão 640 vagas – 320 para cada unidade, sendo 160 vagas por semana e 32 por dia. As datas disponíveis para o pré-agendamento – dia em que os tutores ou pessoas indicadas por ele através do aplicativo Colab levarão a documentação necessária até as unidades do Mutuá ou de Alcântara para a marcação da cirurgia – são entre os dias 25 e 28 de março e entre os dias 1º e 5 de abril. Deve-se chegar com 10 minutos de antecedência. Datas e horários retroativos não serão agendados ou remarcados.



Os gonçalenses precisam ter dois dias disponíveis para a castração. O primeiro dia é aquele agendado através do aplicativo e que serve para o responsável levar a documentação às unidades. Neste dia, o tutor sairá da unidade com o pedido de um hemograma completo do animal, que deve ser apresentado no dia da castração. A segunda data é o dia da cirurgia, que é marcada no dia da entrega dos documentos.



Se o tutor agendar pelo aplicativo, não tiver certeza que estará disponível e ainda não chegou a data de comparecer ao Cavem Mutuá ou Alcântara, ele pode cancelar o agendamento no próprio aplicativo do Colab, dando oportunidade para que outra pessoa consiga realizar a marcação. Para a realização do cadastro é necessário ser morador de São Gonçalo, ter mais de 18 anos, apresentar CPF, identidade e comprovante de residência. Cada morador tem direito a cadastrar um animal por CPF por mês.



Os animais devem ter de seis meses a sete anos. Para os cães, o peso mínimo é de 5 quilos e o máximo é de 25 quilos. Não é realizada a cirurgia em animais braquicefálicos e raças pequenas como pinscher, yorkshire, shitzu, pug, buldogue francês/inglês, lhasa apso, boxer, boston terrier, shar-pei, pitbull, chihuahua, american bully e poodles. Também não são feitas castrações em gatos braquicefálicos como birmanês, shorthair e persa.



Os Cavens funcionam de segunda a sexta, das 8h às 16h30. A unidade Mutuá fica na Avenida Paula Lemos, 307, em frente ao Colégio Santa Mônica. A unidade Alcântara fica na Rua Arthur Silva, 91, ao lado do Colégio Nossa Senhora da Paz.



Hemograma – Por orientação do Conselho Regional de Medicina Veterinária, as unidades vão solicitar o hemograma completo dos animais que passarão pela castração. O resultado do exame deve ser apresentado no dia da cirurgia. A intenção é evitar complicações durante as castrações, caso o animal tenha alguma doença pré-existente e que não consiga ser vista clinicamente. Não é obrigatório, mas o tutor que não levar o exame, vai assinar um termo de responsabilidade sobre a ciência do pedido de hemograma.

Leia também:

Duas mulheres morrem em grave acidente em Maricá

Homem usa barbeador para matar mulher grávida no Rio

Presencial – Os protetores de animais também podem cadastrar um animal por mês. Para isso, eles devem procurar a Vigilância Sanitária, que fica na sede da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsa), no Boa Vista, para preencher uma ficha de cadastro e, só depois, seguirem para as unidades. Os protetores não precisam fazer o pré-agendamento pelo Colab.



Os moradores que não têm acesso à internet ou dificuldade para baixar e usar o aplicativo podem procurar as unidades para realizar a marcação. No Mutuá, o atendimento presencial acontece às quartas e são realizadas 15 marcações. Em Alcântara, as marcações são às terças e quintas e são distribuídas 20 senhas por dia. Os interessados devem chegar às 8h.



Consultas – O Cavem Alcântara tem dois consultórios para as consultas de baixa complexidade. São 14 consultas por turno, totalizando 28 consultas por dia. Para o primeiro turno, os tutores devem chegar até 8h. Para o turno da tarde, devem chegar entre 12h e 13h30. Já o Cavem Mutuá tem um consultório e oferece 17 consultas por dia. Sete no período da manhã e 10 no turno da tarde. Nas duas unidades, as consultas ambulatoriais são por ordem de chegada.



Os dois Cavens também aplicam vacina antirrábica, fazem curativos e aplicam medicações injetáveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h. A vacinação é realizada por vez de chegada sem necessidade de senhas.