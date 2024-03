Duas mulheres morrem em grave acidente em Maricá

Duas mulheres morreram em um grave acidente envolvendo um carro e uma moto, na madrugada desta segunda-feira (18), na RJ-102, entre os bairros de Ponta Negra e Jaconé, em Maricá. A colisão ocorreu por volta das 5 horas próximo ao Caldo de Cana, onde os dois veículos colidiram frontalmente com grande impacto.

Após a batida, a condutora da moto e sua passageira ficaram gravemente feridas, resultando no acionamento do socorro médico. Apesar da intervenção dos Bombeiros do Destacamento de Maricá, as vítimas não resistiram aos ferimentos. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas

Os corpos foram removidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), localizado em Barreto, Niterói. A Polícia Militar esteve presente para registrar a ocorrência na 82ªDP (Maricá).

