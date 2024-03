Homem joga pitbull vítima de maus-tratos em caçamba de lixo no Rio

Uma câmera flagrou um homem jogando um pitbull vivo no lixo na noite do último domingo (17), na Zona Norte do Rio de Janeiro. O estado do cão era muito grave na manhã desta segunda-feira (18).

O animal, bastante debilitado, estava dentro de um saco quando foi atirado em uma caçamba na Rua Augusto Nunes, em Todos os Santos.

O caso foi registrado na 23ª DP (Méier). A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) faz diligências para tentar prender o homem flagrado nas imagens jogando o animal na caçamba. Agentes da especializada foram até a clínica onde o cão, chamado de Coragem, está internado, na Zona Norte do Rio.



“Um segurança da rua viu o saco se mexer e achou o pitbull”, contou ao g1 o morador Thiago Gouveia, que ajudou a socorrer o animal, levado às pressas para a Clínica Flipper.

“Fizeram algumas medicações, ele está um pouquinho mais alerta, mas o estado dele é grave. Segundo o médico, os maus-tratos já vinham acontecendo há um tempo. Ele está com muitas úlceras no corpo, a urina dele tem presença de sangue, talvez algum problema nos rins. Ele é um pitbull, cujo peso normal varia entre 35 kg e 40 kg, e hoje está com 27 kg”, contou o morador.