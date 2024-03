Frente fria chegando? Saiba quando onda de calor irá acabar

Bons ventos chegarão! Sim, a promessa da previsão do tempo é de um alívio depois de um fim de semana em que o Rio de Janeiro atingiu sensação térmica de 62,3°C. As chuvas podem trazer esperança nesta semana e ao que tudo indica, com o início do outono, as temperaturas podem diminuir na parte final de março.

O outono chega nesta quarta-feira (20), mais especificamente às 17h51. A meteorologia aposta que já no primeiro dia será possível ver o tempo mudando, com a chegada de uma frente fria.

Em São Gonçalo e Niterói, a previsão para o próximo fim de semana é de chuva durante todo o dia, com temperatura mínima de 22ºC e máxima de 29ºC.

O fenômeno La Niña também deve fazer com que as temperaturas fiquem mais amenas, mas isso no trimestre de junho, julho e agosto. De acordo com relatório da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), é nesse período que o La Niña vai agir.

Isso significa resfriamento do oceano Pacífico Equatorial central e leste, além de alteração conjunta da circulação atmosférica tropical, ventos, pressão e chuvas.

No Brasil, o Sul terá menos chuvas, enquanto no Norte as precipitações ficam mais fortes.

