Testemunhas de Jeová se reunem para celebrações religiosas em Niterói, São Gonçalo e Maricá

Testemunhas de Jeová deram início à campanha organizada para mobilizar os religiosos de Niterói, São Gonçalo e Maricá para eventos especiais e tradicionais de celebração a Jesus Cristo em locais de adoração dessa comunidade.

Para muitos, o domingo 24 de março pode ser considerado uma data como outra qualquer, mas para milhões de pessoas em todo o mundo, será uma data significativa em que se reunirão, após o pôr do sol, para lembrar a morte de Jesus Cristo.

Considerado o dia mais importante do ano para as Testemunhas de Jeová, a Celebração ocorre anualmente no dia 14 do mês de nisã do calendário judaico, que este ano corresponde ao domingo, no dia dia 24 próximo.

Em cumprimento à declaração de Jesus encontrada em Lucas 22:19: “Persistam em fazer isso em memória de mim”, mais de 8,6 milhões de Testemunhas de Jeová em todo o mundo se reunirão para lembrar essa data importante e convidam outros a também estarem presentes. Ano passado, quase 20 milhões de pessoas compareceram ao evento.

“Em todo o mundo, muitas pessoas que não são Testemunhas de Jeová assistem à Celebração. Esperamos que os membros da nossa comunidade também se juntem a nós para lembrar a morte de Jesus Cristo e mostrar gratidão pelo seu sacrifício”, disse Deoclecio Neri da Matta, porta-voz das Testemunhas de Jeová. “Embora seja uma ocasião solene, também é alegre, pois conhecemos novas pessoas e compartilhamos a alegria de seguirmos a Cristo”.

Evento contará com um discurso que vai destacar a importância da morte de Jesus e o que ela significa para toda a humanidade | Foto: Divulgação/Testemunhas de Jeová

O evento terá a duração de uma hora e contará com um discurso que vai destacar a importância da morte de Jesus e o que ela significa para toda a humanidade.



Com o tema “Ressurreição – A vitória sobre a morte”, o discurso especial será proferido nos Salões do Reino no fim de semana de 16 e 17 de março de 2024. Este discurso de 30 minutos, baseado na Bíblia, terá como foco a esperança bíblica de uma ressurreição dos mortos num futuro próximo.



Alana Zampiroli diz: “Minha família aguarda ansiosamente o ano todo pelo discurso especial e pela Celebração. Os eventos são práticos e instrutivos, mas também nos ajudam a fazer uma pausa e refletir sobre todas as coisas pelas quais podemos ser gratos, coisas essas que podemos considerar bênçãos de Deus”.



Para saber mais sobre como as Testemunhas de Jeová celebram a Ceia do Senhor, visite a página Perguntas Frequentes, https://www.jw.org/pt/, o site oficial das Testemunhas de Jeová.



Para mais informações sobre a Celebração de 2024 e o discurso especial e como participar, por favor, visite jw.org.