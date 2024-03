Julgamento de Robinho será transmitido ao vivo na próxima quarta (20)

O Superior Tribunal de Justiça transmitirá, ao vivo pelo YouTube, na próxima quarta-feira (20), a partir das 14h (de Brasília), o julgamento do pedido de homologação de sentença da Itália para que o ex-jogador Robinho cumpra pena no Brasil. Ele foi condenado no país europeu a nove anos de prisão por estupro, mas nunca pagou pelo crime.

O julgamento acontecerá em sessão da Corte Especial do STJ, formada pelos 15 ministros mais antigos da casa. Em caso de maioria simples, com oito votos a favor, o jogador cumprirá a condenação no Brasil. O vice-presidente do Tribunal, Og Fernandes, presidirá a sessão e só votará em caso de empate. O relator é o ministro Francisco Falcão.

Existe a possibilidade de que haja um pedido de vista, onde o julgamento é suspenso e retomado em outra data. Neste caso, o prazo para o retorno é de até 60 dias corridos, que pode ser prorrogado por mais 30.