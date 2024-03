Pescadores da Colônia Z-8 participam de ações de saúde em São Goncalo

Na próxima quarta-feira, dia 20 de março, os pescadores da colônia Z-8, em São Gonçalo, terão um dia especial dedicado à saúde, no bairro do Gradim, com a participação aberta para todos os familiares.



A iniciativa, visa proporcionar cuidados essenciais à saúde dos pescadores e de seus entes queridos. A ação de saúde oferecerá uma série de serviços gratuitos, incluindo testes dermatológicos, aferição de pressão arterial, exames de glicemia (HGT), sífilis, HIV, hepatite C (HCV), vacinação contra Covid-19 e gripe H1N1, além de testes de hepatite B (HBSAG), COVID, acompanhamento de hipertensão arterial (Hiperdia), programas de cessação do tabagismo, orientações sobre consumo de álcool e drogas, e suporte à saúde mental, entre outros.



A expectativa é que pelo menos 200 pessoas, entre pescadores e seus familiares, participem desse mutirão de saúde crucial para a comunidade.



O presidente da Federação de Pesca do Rio de Janeiro (FEPERJ), Luiz Cláudio, destacou a importância desse evento para a saúde e o bem-estar dos pescadores, afirmando: "A saúde dos pescadores é fundamental para o funcionamento da comunidade pesqueira. Essa ação visa não apenas oferecer serviços médicos essenciais, mas também promover uma cultura de cuidado e prevenção entre os membros da colônia. Estamos comprometidos em garantir que todos tenham acesso à saúde de qualidade."

