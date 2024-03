Entregador arremessa caixa com TV por cima de portão e danifica aparelho

Uma família de Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio, foi surpreendida, na última sexta-feira (8), por uma entrega, no mínimo, inusitada. Em imagens e vídeo que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o entregador de uma transportadora arremessa uma televisão de 24 polegadas no quintal da casa.

O aparelho, que estava em uma caixa de papelão escrito “frágil”, ficou danificado.

O coordenador de marketing Raphael Baez, de 43 anos, comprou a TV em um site para pôr no quarto dos filhos de 5 e 8 anos.



O aparelho custou R$ 699, mais R$ 31 do frete. Quem encontrou o produto no chão foi a esposa de Raphael, Gláucia Baez, e um dos filhos do casal. No vídeo, é possível ouvir a indignação e a surpresa da mulher ao pegar o aparelho no chão.

“Ah, o cara não fez isso, né? Ele quebrou a TV? Ele não jogou isso aí na quina. Não é possível que o entregador tenha feito isso. Cara, eu não tô acreditando. Gente, é surreal isso!”, disse Gláucia.

Horas antes do arremesso, Raphael disse que o entregador chegou a avisar que estava no endereço para fazer a entrega. Ele, no entanto, explicou que não estava em casa, e informou que já tinha autorizado um vizinho a receber o produto. Segundo ele, o entregador não entrou em contato com o vizinho.

Após muitas tentativas, Raphael conseguiu contato com a empresa, que informou que um novo televisor será enviado e, desta vez, por uma outra transportadora. A Smart TV de 24 polegadas está prevista para chegar nesta quinta-feira (14) ou na sexta-feira (15).

“Quando eu abri, a TV estava inicialmente perfeita, como um milagre. Mas na hora que eu ligo, de tempos em tempos, ela desliga sozinha. E eu não sei se é por conta do impacto ou se ela já veio com o defeito de fábrica. Eu acredito que seja por conta do impacto”, explicou.

Raphael destacou que, por ser uma empresa de logística grande e por ter uma taxa de frete inclusa, ele esperava um tratamento melhor.

“O meu sentimento é de revolta”, finalizou.