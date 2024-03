PM morto em Itaboraí será sepultado nesta quarta-feira (13)

O corpo do sargento da Polícia Militar, Gabriel Leite Fernandes, de 33 anos, que morreu após ser baleado durante o início da tarde da última terça-feira (12), em Itaboraí, será velado e sepultado nesta quarta-feira, a partir das 15h, no Memorial Parque Nycteroy, Capela C.

Gabriel estava em serviço na comunidade Penedo, no bairro Caluge, quando foi atingido na cabeça. Ele chegou a ser socorrido às pressas por colegas de farda e levado ao Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, mas não resistiu aos ferimentos.

O sargento deixa uma companheira e a filha, de 12 anos.

Gabriel estava em serviço quando foi atingido na cabeça | Foto: Divulgação

Prisão



Um dos suspeitos de matar o policial militar durante a troca de tiros em Itaboraí, foi preso em flagrante ainda na terça-feira (12), após o tiroteio. O homem foi encontrado em uma residência próxima ao local do cerco policial. Ele usava uma tornozeleira eletrônica e foi detido com uma pistola, carregadores, munições e uma carga de drogas.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), o suspeito vai responder pelos crimes de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ainda segundo a DHNSG, diligências estão em andamento para identificar e prender outros envolvidos e esclarecer todos os fatos.