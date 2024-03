Dona do maior bumbum do Brasil se declara autossexual

Na semana passada, a primogênita do clã Kardashian, Kourtney Kardashian declarou ser uma pessoa 'autossexual' em bate-papo com Casey Tanner, terapeuta, escritor e fundador do QueerSexTherapy. E ela não é a única. Vanessa Ataídes diz que também se identifica com a sexualidade.



"Tenho vontade de me pegar quando olho o espelho. Consigo ter prazer sozinha e lido bem com meu corpo. Acho muito bonito", comenta.

Leia também:

Justiça determina retirada de quiosques de reserva extrativista em Arraial do Cabo

Cláudio Castro presta homenagem a policiais do Bope que atuaram no sequestro do ônibus na rodoviária do Rio

A modelo diz que desde que conquistou o shape que sempre quis, ela se define assim.

"Me sentiria mais atraente se tivesse o bumbum maior, mas me sinto bem. Mas vai além de gostar da própria imagem e sim ter um relacionamento erótico-afetivo comigo mesma", finaliza.

Ainda uma orientação pouco conhecida, a autossexualidade foi definida pela primeira vez pelo terapeuta sexual Bernard Apfelbaum, em 1989.