Jurada do Masterchef revela que usa maconha diariamente

A chef também pontuou que gostaria de fazer uma receita com maconha - Foto: Reprdoução

A chef de cozinha Helena Rizzo revelou fazer uso diário de maconha. A jurada do Masterchef contou que consome a flor e o óleo de maconha para combater insônia e também de forma recreativa.

“Eu sou uma pessoa que trabalha bastante, faço um monte de coisa. Sinto que a cannabis me equilibra. Equilibra essa coisa da aceleração”, contou, em entrevista à revista digital Breeza, que vai ao ar nesta quinta-feira (14).

Ela também explicou como faz o uso.



“O óleo, eu tomo todo dia, três gotinhas de manhã e três gotinhas à noite. Me ajudou muito na coisa do sono, e a flor inalada também (…) Entra no meu processo criativo, quando eu estou em casa, num dia que eu não tenho nada para fazer. Gosto [de usar] para desenhar, para pintar… ela entra nesse lugar”, contou a chef.

A jurada do Masterchef revelou ainda que viveu uma experiência ruim ao usar maconha e ir trabalhar. “Foi horrível, horrível. Não combina. Comecei a entrar numas, achava que não estava fazendo direito. Nunca mais eu fiz isso”, garantiu a cozinheira, que afirmou ainda que fica muito relaxada e se recompõe com o uso aos finais de semana.

Helena pontuou que gostaria de fazer uma receita com maconha e que “seria uma coisa muito deliciosa”. Entre as ideias pensadas pela chef de cozinha, está um sorvete de limão com cannabis.