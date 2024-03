Niteroiense Ricardo Tatuí recebe amanhã (13) o título de cidadão de Búzios

Nessa quarta-feira (13), o surfista niteroiense Ricardo Tatuí, um dos primeiros a consagrar o Brasil como referência nesse esporte, em âmbito internacional, vai receber o título de Cidadão de Búzios, uma honraria aprovada pela Câmara de Vereadores da cidade da Região dos Lagos. A concessão do título partiu de um projeto de autoria do vereador Dom de Búzios, que virá a Niterói especialmente para entregá-lo a Tatuí, até hoje radicado na antiga capital fluminense.

Tatauí, que se chama Ricardo Aguiar, foi o lendário surfista que se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma etapa do WCT em Biarritz, na França, um dos grandes torneios internacionais do esporte, em 1994. A paixão pelo mar e a dedicação ao surf não apenas o levaram à vitória, mas também o conectaram de maneira profunda à cidade de Búzios, cidade que está habituado a frequentar por causa também das ondas que considera perfeitas para a prática do esporte.



O autor do projeto acredita que consiga, assim ,estimular novas gerações de surfistas e cidadãos a alcançar grandes feitos e a construir laços tão significativos quanto os que unem Búzios e seu novo cidadão honorário, Tatuí.

