Lula anuncia criação de novo IFRJ em São Gonçalo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, nesta terça-feira (12), que o Governo está trabalhando na criação de 100 novas unidades dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). Um destes novos campi ficará em São Gonçalo, de acordo com o lançamento oficial do programa de expansão da rede federal, realizado durante evento da Conferência Nacional de Juventude, em Brasília.

Lula já havia anunciado, em dezembro, que pretendia expandir a rede federal com pelo menos cem novos campi até o fim do mandato. De acordo com o programa lançado nesta terça (12), todos os estados do país vão receber novas unidades. O Governo vai investir 3,9 bilhões de reais no projeto, que deve oferecer 140 mil novas vagas de ensino gratuito, a maior parte em cursos técnicos integrados com o ensino médio.

Ainda não foram anunciados maiores detalhes de onde ficarão as novas unidades, mas a lista completa de cidades contempladas inclui um novo IFRJ em São Gonçalo. Atualmente, o município já conta com um campi do Instituo, localizado em Neves. Além da nova unidade gonçalense, o estado do Rio também receberá novos campi em Magé, Belford Roxo, Teresópolis e na capital. A maior parte dos novos Institutos Federais ficará no Nordeste.



"Quando a gente fala em investimento em educação é porque uma profissão dá a um homem e a uma mulher um estado de cidadania que, sem educação, a gente não conquista", afirmou o presidente na solenidade de anúncio", destacou Lula durante a solenidade de anúncio. A expectativa é que as obras para expansão da rede comecem em breve e que os novos institutos sejam lançados até 2026, último ano do mandato de Lula.