Instituto em Niterói abre inscrições para cursos livres profissionalizantes gratuitos

O Instituto Jelson da Costa Antunes (IJCA) acaba de abrir as inscrições para os cursos livres do programa Oficina do Ensino. São 100 vagas abertas para os cursos de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Manutenção Veicular e Auxiliar de Operações Logísticas, todos na modalidade presencial. As inscrições abriram no dia 8 de março e vão até o dia 18. O programa é voltado para jovens de 18 a 29 anos que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio em escolas públicas, residentes de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá.

“No Oficina do Ensino, oferecemos uma ampla gama de cursos livres profissionalizantes que não apenas capacitam tecnicamente, mas também promovem ferramentas essenciais para o desenvolvimento cidadão dos jovens participantes. Destacamos especialmente a oportunidade de vivência profissional, junto com o Projeto de Vida e a Oficina de Pesquisa e Projetos, como parte integrante de nosso compromisso em ampliar o leque de oportunidades educacionais para os jovens, preparando-os de forma abrangente para o mercado de trabalho", explica Wilson Vasconcelos, Coordenador de Programas e Projetos do Instituto JCA.

Os jovens passarão por um processo seletivo em três etapas: preenchimento de formulário de inscrição online e upload ou envio de documentos, análise socioeconômica e dinâmica em grupo. Ao final, os candidatos aprovados terão acesso a benefícios como material didático gratuito, acompanhamento sócio pedagógico, lanche em aulas presenciais, camiseta do instituto, equipamentos de proteção individual (EPI) para os cursos de auxiliar de operações logísticas e auxiliar de manutenção veicular, auxílio deslocamento para residentes de territórios a pelo menos 1km de distância da sede do instituto e auxílio deslocamento para todos os alunos na atividade Vivência Profissional.

Leia também:

➢ CRAS Itinerante e Fundação Leão XIII estacionam em Venda das Pedras com serviços gratuitos

➢ Neltur capacita monitores para atender o 'Ecotur Sem Barreiras'

O Programa Oficina do Ensino é um programa permanente de qualificação profissional, com foco na empregabilidade. Visando oportunizar aos jovens o desenvolvimento pessoal e apoio na construção de um projeto de vida, além de oportunidades de inserção profissional em diversos segmentos. As formações são gratuitas e oferecidas na modalidade Cursos Livres.

As aulas estão previstas para começar no dia 1º de abril e encerrar em outubro, com aulas presenciais de segunda a sexta. O curso de Auxiliar Administrativo terá turmas de manhã e de tarde enquanto os cursos de Auxiliar de Manutenção Veicular e de Auxiliar de Operações Logísticas acontecerão apenas na parte da manhã.

Serviço

Cursos Livres da Oficina do Ensino

Cursos: Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Manutenção Veicular e Auxiliar de Operações Logísticas

Inscrições: de 8 a 18/03, através do link https://ijca.org.br/inscricoes-abertas-para-cursos-livres-gratuitos-do-programa-oficina-do-ensino-2/

Vagas: 100

Período dos cursos: abril a outubro de 2024

Telefone: (21) 97108-0952 (Whatsapp)

Endereço: Rodovia Amaral Peixoto, 2504, Baldeador – Niterói