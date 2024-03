Maior festival de comida nordestina chega ao São Gonçalo Shopping

O "Projeto Nordeste no Rio", maior festival de comida nordestina da cidade, acontecerá de 15 a 17 de março, no estacionamento externo do São Gonçalo Shopping, das 16h às 22h. O evento promete uma experiência autêntica nordestina, com uma feira completa que oferece não apenas uma vasta gama de sabores típicos, mas também uma infraestrutura e decoração sem igual.

Gastronomia e Atrações

O festival oferece um verdadeiro paraíso gastronômico, destacando-se pela riqueza da culinária nordestina. Os visitantes poderão saborear uma variedade de comidas típicas, incluindo bolo de milho verde, milho cozido, pipoca, maçã do amor, canjica, paçoca, pé de moleque, quindim, pamonha, churrasquinhos e pasteis. Entre os destaques, o acarajé de 1kg, hambúrguer de carne de sol e churrasco de goiabada prometem ser as grandes atrações.

Além das delícias culinárias, o festival também oferece entretenimento para toda a família, com brincadeiras típicas nordestinas para crianças e adultos, incluindo tiro ao alvo, pescaria, boca do palhaço e corrida de bexigas. Essas atividades prometem trazer uma experiência divertida e memorável para o público de todas as idades.



Decoração Temática

A decoração do evento é inspirada na rica cultura nordestina, caracterizada por cores vivas e elementos marcantes. A ornamentação inclui bandeirinhas coloridas, balões decorativos, objetos de palha como chapéus e espantalhos, fogueiras (podendo ser artificiais), igrejinhas, e uma abundância de itens em xadrez, que é a marca tradicional da festa. As comidas típicas, além de serem as atrações mais procuradas, também contribuem para a decoração, espalhadas por toda a festa e aguçando o apetite dos visitantes. A iluminação dinâmica com mudança de cores adiciona um toque especial, trazendo mais vida e alegria ao evento.

Venha Celebrar a Cultura Nordestina

O "Projeto Nordeste no Rio" é uma oportunidade imperdível para celebrar a rica cultura e tradições nordestinas, proporcionando uma experiência única para os cariocas e visitantes. Com uma comida deliciosa, decoração temática vibrante e atividades divertidas, o festival promete ser um dos eventos mais memoráveis do ano.

Serviço:

"Projeto Nordeste no Rio"

Data: 15 à 17 de março

Horário: 16h às 22h

Local: São Gonçalo Shopping - Av. São Gonçalo, 100, Boa Vista, São Gonçalo