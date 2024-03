Niteroiense lança livro sobre empoderamento feminino

Em comemoração ao mês da Mulher, o Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro de Niterói, vai receber no dia 16/03 às 19h, o lançamento da Antologia Poética: Empodera, mulher!. O livro, publicado pela Vira-Tempo Editora, fala sobre empoderamento feminino e a busca pela igualdade entre os gêneros, buscando maior e melhor participação das mulheres na sociedade. O evento contará com sessão de autógrafos e show acústico gratuito.

A obra, organizada pela escritora Amanda Almeida, fala sobre o empoderamento das mulheres e conta com textos de 65 escritoras. "Entendemos que a igualdade de direitos perpassa a sociedade em todas as esferas, incluindo a familiar, empregatícia, acadêmica, literária e outras", frisou.

E a niteroiense ainda escreveu a 'orelha' da coletânea, onde frisa que 'historicamente, as mulheres enfrentaram barreiras significativas ao tentar entrar e se destacar no campo literário. Menos oportunidades, estereótipos de gênero, discriminação, são alguns dos entraves enfrentados até hoje. Trouxemos, pois, nesta antologia, mulheres autoras de versos empoderados, já que acreditamos que a escrita feminina em si constitui um ato de empoderamento', ponderou.

Amanda Almeida é servidora pública, professora, escritora, educadora social, cidadã fluminense e natural de Niterói. Ocupa a cadeira nº 43 da Academia Fluminense de Letras (AFL). Faz doutorado em Educação na Universidade Federal Fluminense (UFF), é mestre em Estudos de Literatura/ UFF, psicóloga em formação pela UERJ entre outros cursos. Tem diversos livros publicados.