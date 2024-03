Exposição inovadora que retrata arte, emoção e figuras anônimas do Carnaval, segue fazendo sucesso mesmo após o término dos desfiles

Painés de grande porte que retratam o sentimento do componente que pisa a Marquês de Sapucaí para defender as cores de sua escola de samba em uma verdadeira catarse. Esse é o tema de " O Carnaval que ninguém vê: o encanto da arte fotografica na Marquês de Sapucaí". Idealizada pelo fotógrafo italiano Riccardo Giovanni, a exposição já foi vista por centenas de pessoas que, apaixonadas pela arte e pela magia do carnaval, se encantam com a perspectiva criada pelo artista por meio de técnicas monocromáticas com as cores das escolas de samba, realçando os detalhes que “ninguém vê”.

O olhar apurado combinado ao momento certo para captar e eternizar a emoção de quem espera longos meses para pisar a Avenida para participar do maior espetáculo da Terra, motivaram Giovanni a construir, ao longo de oito anos, as cenas que ilustram a exposição em cujas telas, personagens se transformam em verdadeiras obras de arte de alto nível estético. A obra visa exibir momentos dos desfiles sob uma visão detalhada, intimista e às vezes, surreal, propondo que a captação deste momento ímpar, valorize a emoção do desfilante assim como detalhes de sua maquiagem e os materiais usados nas fantasias.

Inaugurada em janeiro de 2023 no Museu de Arte Moderna, a mostra passou por lugares como a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, o histórico Palácio Tiradentes, no Rio, e viajou por diversos municípios do Estado. Além de inspirar artistas para eventos similares, Riccardo agora avalia propostas para exibir suas telas em outros Estados brasileiros e países como os Estados Unidos, para que a riqueza dos detalhes e beleza do momento possam ser apreciados pelos olhos de quem ama esta manifestação cultural.

"Vivo no Rio de Janeiro há vinte anos e sou um apaixonado pela cidade. O Carnaval não é somente uma festa, é o momento em que as pessoas declaram seu amor à cultura brasileira e isto se manifesta no olhar, nas expressões e na dança do folião. Procurei desenvolver algo diferente daquilo que já era produzido, ressaltando os detalhes, a arte e a emoção acima de tudo, por isso, dei este nome à exposição. Quem está nas arquibancadas, nos camarotes, nas frisas, não vê as maquiagess, os detalhes e aquele brilho no olhar, a lágrima que brota", diz o fotografo.

Nascido na Itália, Riccardo Giovanni, por uma década registrou personagens no carnaval. Milhares de fotos estão no acervo do profissional que, desde que chegou ao Rio de Janeiro, desenvolveu mecanismos para exaltar a cultura da cidade por meio de um olhar apurado e diferente. Um deles é a adaptação das telas para um formato menor, possibilitando que o amante da arte e do carnaval possa ter uma representação do maior espetáculo da Terra em casa, como uma obra de arte.

"Estamos produzindo uma edição especial destas peças para que as pessoas possam ter um produto que retrate a emoção do carnaval em casa. São peças únicas, assim como os olhares e sorrisos que retratamos. Criei essas telas de uma forma que possam representar a beleza , o talento, a paixão e a emoção presentes no carnaval carioca por meio das pessoas que carregam a verdadeira essência desta festa. Ao eternizar estes momentos nas fotos, utilizei uma técnica especial desenvolvida exclusivamente para os desfiles, também deixando a mensagem de singularidade. São anos de preparação para esperar o momento certo da foto, acompanhando cada movimento que agora poderá ser compartilhado e guardado para sempre", diz Giovanni que, além da exposição, também é idealizador e responsável pelo portal I Love Rio, um verdadeiro manual de como entender e desfrutar a cultura e as belezas da cidade, contando as histórias e peculiaridades das tradições e lugares que fazem do Rio de Janeiro uma Cidade Maravilhosa.