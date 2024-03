Niterói realiza o 1º Passeio de Bikes Elétricas do Brasil

A Prefeitura de Niterói promove, por meio das Secretarias Executiva e do Clima e da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, o I Passeio de Bikes Elétricas do Brasil, neste sábado (16), com concentração às 9h em frente à Igreja de São Judas Tadeu, na Praia de Icaraí e término no Mercado Municipal. O passeio é uma celebração pelo Dia de Conscientização das Mudanças Climáticas e tem como objetivo demonstrar o comprometimento da cidade com a mobilidade sustentável e um futuro cada vez mais verde.

O Secretário do Clima, Luciano Paez, explica que a cidade possui grande histórico na mobilidade sustentável e que se deve sempre apoiar e produzir alternativas eficientes para os deslocamentos dos cidadãos.

Leia também:

Viradouro comemora título em dose dupla no próximo fim de semana

Motociclistas do 'Bodes do Asfalto' se reúnem para passeio em Niterói

“Niterói possui características naturais incríveis para o aproveitamento de formas diversas e integradas de transporte. Precisamos incentivar cada vez mais o transporte marítimo e terrestre sustentáveis com modais diversos! Já tivemos bondes elétricos rodando aqui no século passado, por que não podemos reativá-los? Além disso, o uso das bicicletas já é uma realidade para o niteroiense. Incentivar o uso, inclusive das elétricas, faz bem para o usuário, como também para a uma melhor fluidez no trânsito, além, é claro, da qualidade do ar que respiramos melhorar sensivelmente”, conta o secretário.

Além disso, o secretário reforça que Niterói possui moradores com alto grau de sensibilização quanto às mudanças do clima.

“Poder fazer seus deslocamentos diários utilizando transportes mais limpos, como as bikes elétricas, é uma forma saudável e muito consciente. Essa inovação contribui para o enfrentamento das mudanças climáticas e promove a sustentabilidade”.

A mobilidade é um grande desafio nas cidades. Em Niterói, com a ampliação das ciclovias, muitos moradores estão optando por meios mais sustentáveis de deslocamento. O uso de bicicletas vem crescendo e, nesse cenário, o número de ciclistas das elétricas também é maior a cada dia.

O coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, destaca as bikes elétricas como um atrativo para o público que usa o automóvel e pensa em experimentar a opção de mobilidade mais sustentável. Para ele, a tecnologia dos veículos elétricos, que dão possibilidade de percorrer grandes distâncias, é o fator de maior relevância para esse público.

"As bicicletas elétricas são uma importante alternativa de mobilidade urbana. Em relação às convencionais, permitem alcançar distâncias mais longas com o mesmo nível de esforço. Por isso atraem com mais facilidade o público que ainda usa o automóvel em seu dia a dia. Isso é bom para a cidade, para o trânsito e, certamente, para o clima", ressalta Simões.

O passeio acontece neste sábado em um percurso que vai de Icaraí até o Centro com concentração às 9h, em frente à Igreja de São Judas Tadeu, e término no Mercado Municipal. Para participar do encontro é necessário fazer a inscrição pelo link https://forms.gle/9mL5KmaAMeV4YsLu7.

Serviço:

1º Passeio de Bikes Elétricas

Data: 16 de março de 2024

Concentração: Igreja São Judas Tadeu, Praia de Icaraí

Horário de saída: 9h

Trajeto: Da Igreja São Judas Tadeu até o Mercado Municipal de Niterói

Inscrição: Pelo link https://forms.gle/9mL5KmaAMeV4YsLu7