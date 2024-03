Motociclistas do 'Bodes do Asfalto' se reúnem para passeio em Niterói

Dezenas de motociclistas de Niterói e convidados de outros cantos do estados se reuniram neste final de semana para comemorar os 16 anos da subsede local do motoclube “Bodes do Asfalto”. No sábado (09), motoqueiros da região levaram colegas motociclistas de Macaé, Paraty, Cabo Frio e outras cidades para conhecer a orla niteroiense, em um passeio “motociclístico” de Boa Viagem até a Fortaleza de Santa Cruz da Barra, com parada no Caminho Niemeyer.

Em comboio, o grupo de quase 100 motoqueiros cruzou o município pela manhã. “Foi um bonde lindo, pegamos toda a orla. Foi tudo muito bem organizado, com o apoio da Polícia Militar e da guarda, tudo tranquilo”, conta um dos integrantes da ‘facção’ de Niterói do motoclube, Rogério Busch. À noite, os motociclistas se reuniram no Iate Clube Icaraí para encerrar o dia com um show de rock.

“Tivemos o nosso jantar lá no iate clube Icaraí, que foi maravilhoso. As duas bandas animaram bastante toda a família maçônica e motociclística lá”, contou Rogério. O evento contou com shows das bandas High Hopes - Floyd Tribute e Nit Rock. Ele explica que a ideia do motoclube, que já existe nacionalmente há mais de 20 anos, é a de unir entusiastas do universo motociclístico que tenham ligação com organizações maçônicas.



“A primeira ideia do motoclube foi de um irmão lá de Feira de Santana, o Edson Sobrinho. Sendo motociclista e vendo a necessidade na estrada dar um amparo a quem precisa que esteja passando, ele criou o moto clube em agosto de 2003. O intuito do motoclube é unir, aproximar irmãos através da moto”, define. Em Niterói, o clube é coordenado Vilson de Almeida.