Trânsito terá alterações temporárias na Engenhoca

A partir desta segunda-feira (11), o trânsito na Engenhoca terá algumas alterações temporárias devido a realização de obras de drenagem e urbanização. Operadores da NitTrans estarão no local para orientar e dar apoio ao tráfego. A obra está dividida em duas etapas e terá intervenções distintas.

Na primeira fase da obra, a faixa de rolamento da direita da Rua Dr. Renato Silva (Avenida do Canal) ficará interditada ao trânsito na esquina com a Rua Vereador José Vicente Sobrinho. Neste momento, não haverá mudança no ordenamento viário da região já que o serviço será executado em meia pista, mantendo o fluxo livre para os veículos que circulam pela Rua Dr. Renato Silva. A previsão é que essa parte seja executada de 7 a 10 dias.

Na próxima fase, haverá proibição de estacionamento e interdição da Rua Ver. José Vicente Sobrinho no trecho entre a Avenida Dr. Renato Silva e a Travessa Júlio Fróes.