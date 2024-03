Jovem morre após descarga elétrica em festival no Rio

Um jovem de 25 anos morreu na madrugada deste domingo (10), após ser eletrocutado em um festival na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A vítima foi identificada como João Vinícius Ferreira Simões.

No momento do incidente, de acordo com testemunhas, a vítima estaria molhada devido à chuva e teria encostado num food truck energizado. O caso aconteceu durante um dos shows do festival I Wanna Be Tour, no Riocentro. A 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) investiga.

A informação da morte de João Vinicius foi antecipada pela Rádio CBN. Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para a ocorrência. No local, foi constatado o fato. João Vinícius chegou a ser socorrido para o Hospital municipal Lourenço Jorge, também na Barra, mas não resistiu.



Segundo a organização do evento, a empresa 30e, após a chuva, o público se dirigiu para a marquise coberta, seguindo os protocolos de segurança. Foi nesse momento que João Vinicius foi atingido pela descarga elétrica. Ainda de acordo com a empresa, o sistema de segurança foi acionado para atendimento e demais providências de socorro:

"Apesar do pronto atendimento e de todos os esforços realizados pelas equipes médicas no evento e no hospital, o jovem não resistiu. A 30e, produtora do evento, lamenta profundamente e está apurando o ocorrido junto às autoridades", diz trecho da nota.

A 30e afirma ainda que, "até então, informações obtidas atestam para a conformidade da operação do food truck". A produtora também alega já ter estabelecido um primeiro contato com a família do jovem para prestar solidariedade e dar toda assistência necessária