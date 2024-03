Disque Denúncia lança projeto voltado para combater a violência contra a mulher

Na próxima sexta-feira (08), será comemorado o Dia Internacional da Mulher, e o Disque Denúncia estará lançando, oficialmente, o Programa Disque Denúncia Mulher, que tem como missão fundamental, criar um ambiente seguro e acolhedor para mulheres que enfrentam situações de violência, garantindo o anonimato do denunciante como princípio fundamental. Com o apoio da Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio de um acordo de cooperação, e a fortificação da parceria através do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), o serviço receberá denúncias sobre violência contra mulher, dando o tratamento adequado às informações recebidas.

Serão oferecidos canais de denúncias que assegurem confidencialidade e, além disso, haverá ações e campanhas que incluam a conscientização da comunidade para que todos possam contribuir ativamente na identificação e denúncia de casos de violência contra mulheres. É importante que todos estejam atentos e saibam identificar sinais de violência, promovendo uma cultura de não aceitação ao abuso e encorajamento sempre que houver conhecimento de uma situação de vulnerabilidade.

A primeira participação do Disque Denúncia Mulher em ações do Dia Internacional da Mulher, será na próxima sexta-feira (08), no Largo da Carioca, em um evento que acontecerá de 8h às 15h, com mais de 40 serviços gratuitos, organizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Mulher, e Defensoria Pública.

As equipes da Secretaria da Mulher estarão a postos, tirando dúvidas, dando informações sobre a rede de atendimento e proteção à mulher no estado, oferecendo atendimento jurídico e psicológico. O Disque Denúncia está engajado nesta ação, e estará com uma tenda, junto à Patrulha Maria da Penha e ao Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), no local do evento para esclarecimentos ao público sobre o funcionamento do serviço e do atendimento no Disque Denúncia Mulher.

Para Renato Almeida, Presidente do Instituto MovRio e Diretor-Geral do Disque Denúncia, é fundamental a criação de um projeto como este, voltado para atender denúncias sobre violência contra mulheres. “É preciso acabar com a cultura de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. É importante que as pessoas denunciem, e as vítimas saibam que elas não estão sós”, acrescentou.

Nos dois primeiros meses de 2024, o Disque Denúncia já recebeu 119 denúncias sobre violência contra a mulher, inclusive, informando paradeiros de homens que tentaram matar as namoradas e companheiras. No ano de 2023 foram recebidas 664 denúncias.

O Disque Denúncia Mulher funcionará nos canais já disponíveis para a população, garantindo o anonimato e podendo enviar fotos e vídeos.

Telefone e WhatsApp anonimizado – (21) 2253-1177

Interior do Rio de Janeiro – 0300 2531177

App – Disque Denúncia RJ