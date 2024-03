Pescador e líder comunitário de Itaoca morre aos 59 anos

Morreu na manhã desta quinta-feira (07), aos 59 anos, o pescador e guarda municipal Edmar de Azevedo Santos, presidente da União de Pescadores e Maricultores de São Gonçalo (Unipesca-SG). Líder comunitário conhecido pelo trabalho de preservação ambiental na Ilha de Itaoca, ele estava internado desde a semana passada e acabou não resistindo a complicações de AVC hemorrágico.

Morador de Itaoca há mais de 15 anos, Edmar também era presidente da união dos pescadores da ilha e coordenador da cooperativa de mel da região, a Iramaia. O guarda era reconhecido pelo empenho em projetos ligados à valorização do trabalho e cultura pesqueira em São Gonçalo e à conservação da Baía de Guanabara.

"Ele pescava desde os 13 anos. A família dele vem dessa área também. Ele sempre gostou muito desse trabalho, principalmente do lado de cuidar do ambiente. Fez um trabalho muito bonito nessa área", conta a esposa de Edmar, Eliude Castro, de 55 anos, presidente da Associação de Moradores da Ilha de Itaoca.



Recentemente, por conta de uma trombose venosa desenvolvida após contrair Covid-19, Edmar acabou perdendo a visão. Mesmo com o problema, ele continuou firme nas atividades comunitárias e iniciou um curso de graduação para poder se dedicar melhor às atividades na região, segundo a família.

Seu principal projeto no momento, junto com a esposa, era a reativação da cooperativa Iramaia. "Ele estava muito empolgado, muito feliz com as atividades na cooperativa. Mesmo com a deficiência visual, ele entrou na faculdade de gestão pública e estava se dedicando bastante a todas as atividades que fazia", disse Eliude.

O velório de Edmar acontece nesta sexta-feira (07).