São Gonçalo abre celebrações pelo Dia Internacional da Mulher

Para abrir a programação de eventos, a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres realizou uma série de homenagens para as participantes da ONG Superar, no bairro Itaúna - Foto: Divulgação

Para abrir a programação de eventos, a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres realizou uma série de homenagens para as participantes da ONG Superar, no bairro Itaúna - Foto: Divulgação

Durante o mês de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo dia 8, a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de São Gonçalo preparou uma programação especial com diversas atividades como oficinas, palestras, atividades físicas, aula de defesa pessoal, além de uma grande panfletagem com os serviços oferecidos de auxílio e suporte às mulheres da cidade.

“Lembramos que a subsecretaria trabalha com a política pública para a mulher durante o ano inteiro. Em março, intensificamos as ações por ser o mês em que se celebram conquistas femininas, daí a necessidade de divulgarmos ainda mais todo o trabalho desenvolvido, além dos avanços que conseguimos nessa gestão, especialmente no que se refere à dignidade nos atendimentos nos nossos equipamentos, que foram reformados, multiplicação do fomento ao empreendedorismo feminino, entre outras realizações. É importante que a mulher entenda o seu potencial; busque a igualdade de gênero e, acima de tudo, erga a cabeça, siga em frente, sabendo que ela poderá ir cada vez mais longe”, destacou a subsecretária Ana Cristina da Silva.

Leia também:

➢ Dia da Mulher será celebrado com caminhada e diversas atividades gratuitas nesta sexta-feira (08) em Itaboraí

➢ Após Bambam, Popó já tem adversário para próxima luta

Para abrir a programação de eventos, a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres realizou uma série de homenagens para as participantes da ONG Superar, no bairro Itaúna, na manhã de ontem (6).

Durante o encontro, as mulheres atendidas pela ONG e pela Subsecretaria receberam lanches e lembranças elaboradas pelas artesãs da cidade.

“Foi um momento de alegria e de valorização da importância da mulher na sociedade e das conquistas dos seus direitos”, disse a subsecretária.