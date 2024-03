Polícia prende chefe do tráfico do Ceará no Rio

Chefe do tráfico no centro-sul do Ceará, identificado como Islan Murilo - Foto: Reprodução

Chefe do tráfico no centro-sul do Ceará, identificado como Islan Murilo - Foto: Reprodução

Uma operação da Polícia Civil do Ceará prendeu, nesta quinta-feira (7), no Rio de Janeiro, um homem apontado como a maior liderança do tráfico de drogas na região centro-sul cearense. O suspeito, identificado como Islan Murilo, foi encontrado na cidade de São João do Meriti, na Região Metropolitana do Rio.

A prisão de Murilo fez parte da operação “Ártemis”, feita pela Delegacia Municipal de Jucás. Ao todo, foram cumpridos 49 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão, além de 13 mandados de quebra de sigilo bancário dos envolvidos.

Segundo a Polícia Civil, os mandados de prisão foram cumpridos nas cidades de Jucás, Cariús, Saboeiro e Pacoti, todas no Ceará, e alguns mandados foram cumpridos nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde Murilo foi preso.



Conforme a delegacia de Jucás, Islan Murilo é vinculado a uma facção de origem carioca e dominava o tráfico de drogas nas cidades de Saboeiro, Jucás e Cariús, todas no centro-sul do Ceará.