Poste de madeira podre preocupa moradores no Lindo Parque

Um poste de energia elétrica com risco de queda está sendo motivo de dor de cabeça para moradores da Rua Durvalina Rosendo, no Lindo Parque, em São Gonçalo. Segundo relatos, a estrutura está com a madeira podre e apresenta risco iminente de queda desde o final do ano passado.

De acordo com os moradores, a estrutura está em más condições há um bom tempo. A situação se intensificou, no entanto, em novembro do ano passado, quando um temporal acabou inclinando ainda mais o poste. Desde então, o poste tem tombado mais a cada dia. Residentes da região têm tentado sustentá-lo por mais tempo com concreto e madeira, mas os paliativos já não têm mais adiantado.

Leia também:

➢ Polícia prende ex-paraquedista acusado de homicídio em Maricá

➢ Governo estuda criar benefício para comprar carne bovina

"Os moradores botaram um concreto na base dele, mas aí embaixo ele está podre. Está entortando e colocar concreto não adianta. Não está sustentando. Já liguei para a Enel várias vezes e não nos dão nenhum prazo, parece que estão esperando uma desgraça", reclama a cuidadora Sheyla Pires, de 43 anos, que mora próximo ao poste.



Ela conta que o vizinho que mora em frente à sua casa, um senhor idoso, tem dormido na cozinha por medo de o poste tombar durante a noite e atingir sua laje na altura de seu quarto. "Se o poste cair, ele puxa a fiação e as paredes junto. Está muito perigoso, cada dia mais inclinado", desabafa a moradora.

Procurada, a concessionária responsável pela energia elétrica no município, a Ene Distribuição Rio, informou que pretende enviar nesta semana "um gestor ao local para avaliar o estado de conservação do poste e as ações necessárias ao reparo".