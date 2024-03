Polícia prende ex-paraquedista acusado de homicídio em Maricá

O ex-paraquedista Ivan Roberto Silva dos Santos, de 27 anos, foi preso, nesta quarta-feira (06), durante uma ação conjunta da Delegacia Antissequestro do Rio com a Polícia Civil de Minas Gerais. Ele é principal suspeito de envolvimento na morte de Diego Lourenço Honório de Lima, filho de um policial militar, morto em Maricá, em dezembro de 2019.

No dia 31, a vítima voltava para sua casa e no meio do caminho tentou apartar uma briga, quando Ivan Roberto, armado com uma pistola, efetuou dois disparos à queima roupa. Diego tinha apenas 24 anos e deixou 3 filhos.

Após o crime Ivan evadiu-se do local, não se apresentou para prestar depoimento quando intimado e não foi encontrado nos endereços informados e constantes dos bancos de dados disponíveis da Polícia.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo conseguiram mandado de prisão contra o homem que ficou foragido até a manhã desta quarta-feira.

Ivan já foi militar da brigada paraquedista e acabou preso em Juiz de Fora.

A ação foi fruto de troca de dados de inteligência entre as duas polícias judiciárias, encerrando 4 anos de fugas do indigitado assassino.

