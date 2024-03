Morre um dos alunos baleados durante confronto no entorno do Maracanã

O estudante Matheus Cardoso Martins Passos morreu, na última terça-feira (5), após ser baleado durante um confronto entre policiais militares e criminosos nos arredores do Maracanã, na noite do dia 22 de fevereiro.

Matheus era aluno do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet) e estava em um bar com o amigo Henrique Roberto, quando foram atingidos no tórax. Os dois foram socorridos para o Hospital municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. A informação foi divulgada nas redes sociais do Diretório Central dos Estudantes do Cefet. A instituição também confirmou a morte do rapaz.

No dia seguinte em que foi baleado, Matheus passou por uma cirurgia. A situação era delicada, segundo informaram parentes em entrevista ao GLOBO, já que o rapaz havia passado por uma intervenção cirúrgica no coração no ano passado.



O Cefet publicou uma nota de falecimento do aluno. "É com extrema tristeza que o Cefet/RJ comunica o falecimento do aluno Matheus Cardoso, estudante do curso técnico subsequente em Administração da Unidade Maracanã, ocorrido no dia 5 de março de 2024. A Direção-Geral lamenta profundamente esta fatalidade e, neste momento de perda e dor, transmite os mais sinceros sentimentos de pesar aos familiares, amigos e colegas".

Confira a nota completa do DCE:

"É com profundo pesar e tristeza que o DCE do CEFET/RJ vem por meio dessa nota comunicar a todos os estudantes e funcionários, o falecimento do aluno Matheus Cardoso Martins Passos, que foi baleado durante uma perseguição policial nos arredores da instituição, no dia 22/02, enquanto voltava da sua aula.

Matheus era estudante do técnico subsequente de Administração, que assim como todo nós, tinha sonhos, vontade de se formar e se tornar um profissional competente. Não conseguimos mensurar a dor de toda sua família e amigos, que acompanharam sua linda trajetória.

A vida dos jovens do Rio de Janeiro segue sendo interrompida. É um absurdo que o CEFET e o governo do estado não consigam garantir a nossa segurança, nos tirando o direito de ir e vir da nossa universidade. Exigimos justiça pela vida de Matheus e de todos os outros estudantes que perderam sua vida em decorrência da violência no nosso estado. Não podemos descansar enquanto isso for uma realidade! É cada vez mais evidente que os estudantes, em especial os negros e periféricos, estão em constante estado de insegurança.

O DCE está em contato com os familiares e se coloca presente para ajudar a família de Matheus no que for preciso. Juntos somos mais fortes!"

Investigação

Uma perícia foi feita no local onde os estudantes foram baleados e câmeras de segurança foram solicitadas pela polícia. O caso é investigado pela 18ª DP (Praça da Bandeira), que ouve testemunhas e tenta identificar os criminosos envolvidos na ação.