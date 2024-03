Enfermeiros de hospital em Itaboraí fazem primeira captação de córneas na unidade

Enfermeiras da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Itaboraí, fizeram, nesta semana, a primeira captação de córneas na unidade. O procedimento sempre foi realizado pela equipe da RJ Transplantes, órgão da secretaria estadual de Saúde.

Giulia Linhares Lorena e Tainara Abreu Arruda realizaram a captação após a família do doador de 73 anos receber a confirmação da sua morte por choque cardiogênico e autorizar o procedimento. As córneas foram enviadas ao Instituto Nacional de Trauma Ortopedia (INTO) para serem processadas e posteriormente implantadas em um paciente que aguarda um transplante.

"Estamos muito felizes desse importante passo que o nosso hospital deu. Agora, além da função de realizar busca ativa, identificar potencial doador, atuar na entrevista familiar e garantir suporte emocional à família, a equipe de enfermagem do CIHDOTT também avançará na captação de córneas", garantiram as enfermeiras.



Importante unidade de retaguarda da rede estadual de saúde, com 128 leitos, sendo 74 de enfermaria, 50 de Terapia Intensiva e quatro de unidade admissional, o Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Itaboraí, recebeu mais de quatro mil pacientes no ano passado.

O hospital é uma unidade de porta fechada e recebe apenas pacientes estabilizados nas urgências e emergências de outras unidades de saúde e que precisam completar ciclo de antibiótico, aguardam exames complementares para fechar diagnóstico ou vaga em leito de CTI.

Além da equipe médica e de enfermagem, o hospital conta um uma equipe multiprofissional completa. Diariamente, os pacientes recebem a atenção dos fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e dentistas. Os pacientes também recebem cinco refeições balanceadas por dia.