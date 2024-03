Namoro relâmpago: Wanessa Camargo e Dado Dolabella terminam a relação

Na última terça-feira (5), o ator Dado Dolabella afirmou, em uma entrevista, que não sabia responder se ainda estava em um relacionamento com Wanessa Camargo, que foi expulsa do BBB 24 na manhã do último sábado (2).

De acordo com a colunista Mariana Morais, divulgadas nesta quarta-feira (6), o namoro chegou ao fim e quem colocou um ponto final foi a própria cantora.

Durante a participação de Wanesss no reality show, Dado se posicionou diversas vezes, debochando de outros participantes, e até mesmo expondo a situação financeira da então namorada. Zilu, mãe da cantora, se revoltou com as declarações feitas pelo genro e o detonou através de comentários nas redes sociais. A revolta se deu, principalmente, pelo fato de que Dado sabia que esses comentários poderiam prejudicar a imagem de Wanessa diante do público que acompanha o reality.

Leia mais

Niteroiense faz apelo por doação de sangue

STJ deve autorizar prisão de Robinho no Brasil, segundo CNN



Dado, então, foi orientado a não entrar em qualquer polêmica para não prejudicá-la. Mas, ao sair do programa e ver que Dado não poupou suas opiniões polêmicas e deboches, o que acabou atrapalhando ainda mais seu jogo do lado de fora do BBB, Wanessa Camargo decidiu colocar um ponto final na relação.



O ator não aceitou bem o término e ainda tenta convencer a cantora a dar mais uma chance a relação. Entretanto, ele enfrenta um grande problema: a desaprovação de Zilu Camargo. A empresária tem proibido que ele se aproxime de Wanessa, que neste momento está sendo acolhida pela família e está morando com a mãe, em uma mansão localizada em São Paulo.