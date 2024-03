Drogarias Tamoio recruta farmacêuticos para Banco de Talentos

A Drogarias Tamoio, uma das bandeiras da Rede d1000, que conta com mais de 85 lojas, está em expansão, com uma alta demanda para contratação de profissionais interessados em atuar no segmento. O Banco de Talentos busca recrutar farmacêuticos para as novas lojas, localizadas no estado do Rio de Janeiro, em busca de oferecer um atendimento humanizado e focado no cliente.

A Drogaria possui uma série de projetos que visam melhorar a experiência dos colaboradores e tornar o ambiente de trabalho ainda mais inclusivo e diverso. O Programa Diversidade em Cena, por exemplo, tem o objetivo de fortalecer uma cultura inclusiva, possibilitando segurança psicológica e protagonismo.

As iniciativas têm o propósito de aproximar ainda mais a marca de seus clientes, além de reforçar seu propósito de entregar saúde, bem-estar e beleza.



"Ter um Banco de Talentos representa um passo crucial na evolução do recrutamento e do desenvolvimento de carreiras. Independentemente da área de atuação ou nível de experiência, todos têm a oportunidade de serem descobertos. Isso cria um ambiente mais inclusivo e promove a igualdade de oportunidades", disse Joana Luz, superintendente da área de Cultura & Gestão de Gente da Rede d1000.

Para saber mais e se inscrever nas vagas, basta acessar este link.