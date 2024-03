Profissionais da educação fazem manifestação no centro de Niterói

Cartazes na manifestação pediam também o fim do Novo Ensino Médio e a revogação da Reforma Trabalhista - Foto: Divulgação

Cartazes na manifestação pediam também o fim do Novo Ensino Médio e a revogação da Reforma Trabalhista - Foto: Divulgação

Na manhã desta terça-feira (5), membros do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (SEPE), realizaram um protesto no centro de Niterói.

De acordo com os profissionais, o movimento demanda a expansão da educação de tempo integral no ensino fundamental, com regulamentação e condições adequadas; a contratação de cozinheiras escolares; a mudança da nomenclatura das merendeiras para cozinheiras escolares e a redução de jornadas para 30h semanais.





Além, disso, cartazes utilizados na manifestação, que percorreu toda a Avenida Amaral Peixoto, indo em direção a Universidade Federal Fluminense, no Campus Gragoatá, solicitavam também outras causas como o fim do Novo Ensino Médio; a revogação da Reforma Trabalhista, por parte do Governo Federal e o fim da superlotação de turmas. Nesta terça-feira (5) também ocorre uma paralisação de 24h nas escolas de Niterói.



Em nota, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que não há superlotação de salas e respeita a modulação.

"A rede já está em processo de expansão, com a construção de cinco novas unidades, que serão inauguradas neste ano, quatro delas nos próximos dois meses", disse a nota, acrescentando ainda que convocou concursados de 2008 no ano passado.