Obras de revitalização avançam na Praça do Colubandê

As intervenções na Praça do Colubandê e em seu entorno seguem avançando nesta terça-feira (5). As obras buscam revitalizar a praça e melhorar o fluxo de veículos no bairro. No momento, o foco das obras é a demolição da parte interna da praça para que o local seja revitalizado. Além disso, um canteiro de divisão de fluxo que ficava na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, ao lado da praça, também foi demolido.

Na praça, será criado um playground, uma academia para o idoso, paraciclos, o primeiro ParCão (focado nos pets) do município, uma área para foodtruck, arquibancada, mobiliários e outros. A transformação da praça teve início no dia 28 de fevereiro e terá a duração de 180 dias.

O prefeito Capitão Nelson acompanha diariamente as intervenções no local. "Esse projeto surgiu a partir do Plano Estratégico Novos Rumos e tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do gonçalense, que é sempre o nosso objetivo. Estou acompanhando de perto esse projeto para que o trabalho seja concluído com qualidade e forneça o melhor para a nossa população", afirmou.

A execução da obra está sendo feita pela Secretaria Municipal de Transportes e o projeto foi criado em conjunto com a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). A Praça do Colubandê seguirá os moldes do projeto Praça Renovada.

Maria Elismar, de 49 anos, mora no bairro há 23 anos e esperava por uma obra como essa. "Eu nunca vi obras desse tipo aqui. Se for para melhorar mesmo, vai ser ótimo. Vai valorizar mais o nosso bairro, a praça estava precisando de uma revitalização, com certeza será um ambiente melhor para todos nós", disse ela, que trabalha como comerciante na região.

As palmeiras que ficam na praça estão sendo retiradas pelo Departamento de Parques e Jardins da Secretaria de Conservação. De lá, as árvores estão sendo replantadas na Área de Proteção Ambiental (APA) de Maria Paula, na obra do polo de autopeças do Jardim Alcântara e às margens da RJ-104. As palmeiras serão replantadas na praça após a finalização das obras.