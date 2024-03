Hospital no Fonseca recebe aparelho para redução de tempo de cirurgia

O Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, em Niterói, recebeu, nesta semana, um novo equipamento intensificador de imagem. Segundo a unidade, o aparelho deve reduzir a duração dos procedimentos cirúrgicos de alta complexidade e torná-los menos invasivos. O aparelho é usado em cirurgias ortopédicas, neurológicas e vasculares.

A unidade, referência em cirurgias de média e alta complexidades na região, já dispõe de um outro aparelho do tipo desde 2021. A expectativa é que o hospital receba outros dois aparelho até maio.

“A aquisição dos intensificadores de imagem é mais um ganho para os médicos e pacientes que são operados na unidade. Esses aparelhos funcionam como uma espécie de raio-x, só que com imagens instantâneas do ato operatório, contribuindo para que os pacientes fiquem menos tempo internados e com isso temos melhores resultados”, explicou o diretor geral do HEAL, Marcus Vinícius Dias.



Além do intensificador, a unidade recebeu, recentemente, um novo tomógrafo que ajudou na realização de 22.530 exames nos últimos oito meses.