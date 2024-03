Facebook e Instagram ficam fora do ar nesta terça (05)

As redes sociais do grupo Meta, como o Instagram e Facebook, sofreram um "apagão" no início da tarde desta terça-feira (05). Usuários de diferentes países relataram instabilidades no acesso às redes a partir das 12h20, no horário de Brasília. A empresa responsável pelos serviços não deu um retorno sobre o que ocasionou os problemas de acesso.

De acordo com informações do site DownDetector, que registra problemas no funcionamento de sites e serviços online, o ápice das reclamações de usuários aconteceu às 12h28. Os registros de instabilidade entre internautas do Brasil, que estavam zerados vinte minutos antes, ultrapassaram 33 mil reclamações tanto no Instagram como no Facebook.

Leia também:

➢ Acusado de participar de assassinato de advogado no Rio é preso

➢ Erick Bernardes lança 'Cambada V'; livro completa série de crônicas sobre São Gonçalo

O WhatsApp, outra rede gerida pelo Meta, também passou por instabilidades. No aplicativo de mensagens, porém, o problema foi menor: o pico de notificações relativos ao serviço foi de 320 reclamações, por volta das 12h54. A queda nos outros apps foi ainda mais intensa fora do Brasil. Nos EUA, o registro de reclamações para o Facebook foi de cerca de 200 mil, enquanto no Reino Unido as notificações ultrapassaram 150 mil.



O diretor de comunicações da Meta, Andy Stone, afirmou que a empresa já está ciente das instabilidades e que está trabalhando na resolução, mas não confirmou o que causou o problema. O comunicado foi feito através do X/Twitter.