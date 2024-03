Erick Bernardes lança 'Cambada V'; livro completa série de crônicas sobre São Gonçalo

Escritor e professor de São Gonçalo, Erick Bernardes, acaba de lançar 'Cambada V'. O livro chega para celebrar a conclusão de uma série de obras que exploram a história do município de São Gonçalo. Nesta edição amarela, fruto de cinco anos de imersão nas nuances da vida gonçalense, o autor revela personalidades marcantes, curiosidades dos bairros, a rica geografia, a fauna e flora local, além da história das ruas. O resultado é uma verdadeira saga, construída com base em uma incansável pesquisa.

Para o autor, as cores dos volumes da coleção - vermelho, azul, branco com cinza, verde e agora amarelo - não apenas simbolizam a resistência, força e adaptabilidade do caranguejo, escolhido como representação do projeto, mas também as cores da bandeira do município de São Gonçalo.

Segundo Erick Bernardes, o amarelo representa maturidade e simboliza a preciosidade e o valor dos cidadãos. Ele também compartilha que tanto o projeto quanto ele próprio passaram por um processo de amadurecimento ao longo desse período, especialmente após um ano marcado por desafios e superações.

"O Cambada V é muito mais do que um livro; é uma teia de histórias de vidas e recuperação da memória do povo de São Gonçalo. Ele ressalta a importância desses registros para a história do município", comenta o autor.

O Cambada V está à venda na Livraria Ler é Arte (21) 98474-6035, na editora Apologia Brasil (21) 97168-7756 ou nas redes sociais do autor.