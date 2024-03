‘Maricá Skate Fest está com inscrições abertas

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, com a Federação de Skate do Estado do Rio de Janeiro (Faserj), está com inscrições abertas até o dia 29/04 para duas categorias do festival ‘Maricá Skate Fest’, são elas: a Copa Maricá e o Maricá Fest, que será promovido de 30 de abril a 5 de maio. Os interessados podem realizar as inscrições pelo site da Faserj ou pelo site do Maricá Skate Fest (faserj.org.br e maricaskatefest.com.br).



A competição irá reunir atletas nas categorias: mirim, master, amador e profissional de todo o Brasil. Os competidores precisam estar cadastrados e se forem menores de idades seus responsáveis precisam fazer também o cadastro.



Documentos necessários:



Identidade com CPF (RG ou habilitação) e Comprovante de Residência (em caso de menores de idade também se faz necessário o cadastro do responsável com documento de Identidade com CPF e Comprovante de Residência).



Critérios de participação por categorias:



Categorias Copa Maricá

-Masculino e feminino mirim (Sub-12) - meninos e meninas nascidos a partir de 2012 com idade máxima de 12 anos a completar até 31 de dezembro de 2024

-Masculino e feminino iniciante (Sub-16) - rapazes e moças nascidos a partir de 2008 com idade máxima de 16 anos a completar até 31 de dezembro de 2024



-Masculino máster - homens nascidos até 1994 com idade mínima de 30 anos a completar até 31 de dezembro de 2024



Categorias Maricá Fest



-Masculino e feminino open: homens e mulheres amadores, profissionais e old school independente da faixa etária.



Sobre o projeto



O festival ‘Maricá Skate Fest’ será iniciado no mês de março e vai até maio. O evento será divido em duas etapas, são elas: clínicas esportivas para as escolas municipais nos quatro distritos de 11 a 29 de março e a competição de skate de 30 de abril a 5 de maio na arena montada na quadra formada pelas ruas Elisa Vieira Veras (antiga 52), Van Lerbergue (antiga 34) e Alice Máximo de Souza, em Itaipuaçu. A iniciativa tem por objetivo garantir muita diversão, fomento à prática esportiva para os munícipes, além de prêmios na Copa Maricá e na competição do Maricá Skate Fest.

